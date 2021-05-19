Kahveler açık mı? Kahveler açılıyor mu? Kıraathaneler kapandı mı?
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Kahveler açık mı? Kahveler açılıyor mu? Kıraathaneler kapandı mı?

Kahveler açık mı? Kahveler açılıyor mu? Kıraathaneler kapandı mı?
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Tam kapanmanın ardından "Kahveler açık mı? Kahveler açılıyor mu? Kıraathaneler kapandı mı?" Soruları merak ediliyor. Normalleşme sürecinde özellikle kahvehane ve kıraathanelerin açık olup olmayacağı merak ediliyor. İşte detaylar...

Türkiye'de tam kapanma döneminin ardından yeni dönem başlıyor. Kademeli normalleşme süreci olarak adlandırılan dönemin tüm detayları İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile belli oldu. 17 Mayıs ve 1 Haziran 2021 tarihleri arasında geçerli olacak genelgede yasaklar, kısıtlamalar, seyahat şartları, çalışma saatleri, açık ve kapalı olacak iş yerleri de belirlendi. Genelgenin yayınlanmasının ardından pek çok kişi de kahvehaneler ve kıraathanelerin açılıp açılmayacağını merak ediyor. Peki, Kahveler açılıyor mu? Kıraathaneler kapandı mı? Kıraathaneler kapanacak mı?Kahvehaneler ne zaman açılacak? İşte İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi...

Kademeli Normalleşme Genelgesi yayınladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge 81 İl valiliğine gönderildi. 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren Türkiye'de yeni bir süreç başlıyor. Salgınla mücadele kapsamında yeni dönemin kurallarının belirlendiği genelgede normalleşme sürecine ilişkin başta sokağa çıkma yasakları olmak üzere kısıtlamalar, çalışma saatleri, genel kurallar ile açık ve kapalı olacak iş yerleri ile ilgili tüm detaylar yer aldı.

Genelgeye göre, kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00­-5.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00'den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

KAHVEHANELER VE KIRAATHANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde bazı iş yerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verildi. Bu işyerleri arasında kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler de yer alıyor.

İşte genelgede belirtilen kapalı olacak iş yerleri:

- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

- Sinema salonları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,

- Hamam, sauna ve masaj salonları,

- Lunaparklar ve tematik parklar.

Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

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