Kahvehaneye yapılan baskında 14 kişiye ceza
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Kahvehaneye yapılan baskında 14 kişiye ceza

11.01.2021 12:17 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:21
Kahvehaneye yapılan baskında 14 kişiye ceza

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde kapalı olması gerekinden açık olan kahvehaneye yapılan baskında 14 kişiye sosyal mesafe, maske takma zorunluluğu ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten ceza kesildi.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde kapalı olması gerekinden açık olan kahvehaneye yapılan baskında 14 kişiye sosyal mesafe, maske takma zorunluluğu ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten ceza kesildi.

Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde bir kahvehanede oyun oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Kahvehaneye giren ekipler, içeride 14 kişinin bulunduğunu belirledi. 14 kişiye sosyal mesafe, maske takma zorunluluğu ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası uygulandı. İşletme sahibi polis ekiplerine ceza yazılmaması dil dökerken, polis ise koronavirüs tedbirlerine rağmen işletmenin açık olmasının doğru olmadığını belirtti.


Kahvehaneye yapılan baskında 14 kişiye ceza
Kahvehaneye yapılan baskında 14 kişiye ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol POLAT

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