Kahvehaneye kumar baskınında 25 kişiye 143 bin lira ceza
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Kahvehaneye kumar baskınında 25 kişiye 143 bin lira ceza

Kahvehaneye kumar baskınında 25 kişiye 143 bin lira ceza
Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasında kahvehanede kumar oynarken yakalanan 25 kişiye toplam 143 bin 130 lira ceza verildi.

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasında kahvehanede kumar oynarken yakalanan 25 kişiye toplam 143 bin 130 lira ceza verildi. Şüphelilerden bazılarının baskın sırasında içerideki dolap görünümlü gizli geçitten kaçmaya çalışırken yakalandıkları bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar Mahallesi'ndeki bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisine ulaştı. Saat 01.00 sıralarında adrese baskın yapan ekipler, 25 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Kumar oynadığı, sokağa çıkma kısıtlamasını ve koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 25 kişiye toplam 143 bin 130 lira ceza kesildi. Yapılan incelemede, kahvehanede dolap görünümlü bir gizli geçit bulunduğu belirlendi. Operasyon sırasında bazı şüphelilerin buradan kaçmaya çalışırken yakalandığı bildirildi.

Aramalarda 51 deste iskambil kağıdı, 3 okey takımı, 1 takım domino taşı, 4 veresiye defteri, 17 adisyon kağıdı ve 1 kamera kayıt cihazı ele geçirildi.

Kahvehaneyi işlettikleri belirtilen A.A.Ç., M.S. ve Ş.K. hakkında kumar oynanması için yer temin etmekten idari işlem yapıldı. Şüphelilerin kumar oynarken yakalanmamak için işyerinin girişi ve çevresine 8 güvenlik kamerası yerleştirdiği, iş yerinin bir odasından görüntüleri takip ettikleri belirtildi.


Kahvehaneye kumar baskınında 25 kişiye 143 bin lira ceza
Kahvehaneye kumar baskınında 25 kişiye 143 bin lira ceza
Kahvehaneye kumar baskınında 25 kişiye 143 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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