Kahvehaneye kumar baskınında 15 kişiye 31 bin 500 lira ceza
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Kahvehaneye kumar baskınında 15 kişiye 31 bin 500 lira ceza

Kahvehaneye kumar baskınında 15 kişiye 31 bin 500 lira ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da, polis ekiplerinin operasyonunda kahvehanede kumar oynarken yakalanan 15 kişiye 31 bin 500 lira para cezası kesildi.

Bolu'da, polis ekiplerinin operasyonunda kahvehanede kumar oynarken yakalanan 15 kişiye 31 bin 500 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Tabaklar mahallesinde kapalı olması gereken bir kahvehanede kumar oynandığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Kumar oynandığı iddia edilen kahvehaneyi takibe alan ekipler operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda kumar oynayan ve kumar oynanmasına imkan sağlayan 15 kişi kişi suçüstü yakalandı. Korona virüs tedbirlerine aykırı hareket eden 15 kişiye toplam 31 bin 500 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca, kahvehane sahibi hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlamaktan adli işlem yapıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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