Kahvehaneye giren dev örümcek korkuttu

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bir kahvehaneye giren dev örümcek görenleri korkuttu.

İlçe sakinlerinden Şener Coşkuner, sabah iş yerini açtıktan bir süre sonra duvarda yürüyen büyük bir cisim fark etti. Daha yakından baktığında örümcek olduğunu anlayan Şener, hayvanı rahatsız etmeden çay servislerini sürdürdü. Kahvehaneye gelen vatandaşlar dev örümceği daha yakından görmek için cep telefonlarıyla fotoğrafını çekti. Ayak uzunluklarıyla birlikte yaklaşık 10 santimetre büyüklüğündeki dev örümceğin cinsi tespit edilemedi. Kahvehane sakinleri, "Biz belgesellerde en büyük örümceğin tarantula olduğunu gördük. İlçede böylesini hiç görmedik. Zehirli de olabilir. Yetkililerin tespit etmesi gerekiyor. Sıcak havalarda hayvan gezintiye çıkmış" şeklinde espri yaptılar.

Dev örümcek vatandaşların ilgisinden rahatsız olmadan kahvehane duvarını mesken tuttu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA