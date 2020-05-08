Kahvehaneye çevrilen evde yakalanan 16 kişiye 50 bin 400 lira ceza
08.05.2020 11:57 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:57
ADAPAZARI'nda kahvehaneye çevrilen evde yakalanan 16 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için toplam 50 bin 400 TL ceza kesildi.
ADAPAZARI'nda kahvehaneye çevrilen evde yakalanan 16 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için toplam 50 bin 400 TL ceza kesildi.
- Sakarya
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı'nda boş bir evin kahvehaneye çevrilerek, oyun oynatıldığını belirledi. Yapılan baskında, 16 kişi yakalandı. Ev sahibinin de aralarında bulunduğu 16 kişiye, 3 bin 150'şer TL'den toplam 50 bin 400 TL ceza verildi. Adapazarı Belediyesi ekipleri ise evi mühürledi.
- Sakarya
Kaynak: DHA