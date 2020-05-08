Kahvehaneye çevrilen evde yakalanan 16 kişiye 50 bin 400 lira ceza

ADAPAZARI'nda kahvehaneye çevrilen evde yakalanan 16 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için toplam 50 bin 400 TL ceza kesildi.

ADAPAZARI'nda kahvehaneye çevrilen evde yakalanan 16 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için toplam 50 bin 400 TL ceza kesildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı'nda boş bir evin kahvehaneye çevrilerek, oyun oynatıldığını belirledi. Yapılan baskında, 16 kişi yakalandı. Ev sahibinin de aralarında bulunduğu 16 kişiye, 3 bin 150'şer TL'den toplam 50 bin 400 TL ceza verildi. Adapazarı Belediyesi ekipleri ise evi mühürledi.

- Sakarya

Kaynak: DHA