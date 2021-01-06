Kahvehaneye çevrilen daireye baskında 33 kişiye ceza kesildi
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Kahvehaneye çevrilen daireye baskında 33 kişiye ceza kesildi

06.01.2021 22:33 | Son Güncelleme: 06.01.2021 22:41
Kahvehaneye çevrilen daireye baskında 33 kişiye ceza kesildi

İZMİT'te, polisin, bir apartmanın kahvehaneye çevrilen 6'ncı katındaki daireye yaptığı baskında, 33 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza kesildi.

İZMİT'te, polisin, bir apartmanın kahvehaneye çevrilen 6'ncı katındaki daireye yaptığı baskında, 33 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza kesildi. H.E. hakkında ise kumar oynanması için yer temin etmek suçundan işlem başlatıldı. 

İzmit Veliahmet Mahallesi'nde bir apartmanın 6'ncı katındaki dairede kumar oynandığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. Adrese baskın yapan ekipler, 33 kişinin bulunduğu kahvehaneye çevrilen evde, 5 kişinin kumar oynadığını tespit etti. Aramada E.S.'nin üzerinde bulunan bir ruhsatsız tabancaya el konuldu. 33 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ve sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza kesildi. Ayrıca, H.E. hakkında kumar oynanması için yer temin etmek suçundan işlem başlatıldı. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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