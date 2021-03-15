Kahvehaneye çevrilen apartman dairesinde polise yakalandılar
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Kahvehaneye çevrilen apartman dairesinde polise yakalandılar

15.03.2021 21:08 | Son Güncelleme: 15.03.2021 21:13
Kahvehaneye çevrilen apartman dairesinde polise yakalandılar

Konya'da kahvehaneye dönüştürülen bir apartman dairesinde polise yakalanan 9 kişiye işlem yapıldı, mekan zabıta ekiplerince mühürlendi.

Konya'da kahvehaneye dönüştürülen bir apartman dairesinde polise yakalanan 9 kişiye işlem yapıldı, mekan zabıta ekiplerince mühürlendi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Kadılar-1 Sokak'ta bir apartman dairesini kontrol eden Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma ekipleri, ikametin kahvehaneye dönüştürülerek ruhsatsız faaliyet gösterdiğini tespit etti. Polis ekipleri, içeride 9 kişi olduğunu ve oyun oynatıldığını belirleyerek, müşteri konumundaki şahıslara sosyal mesafe kuralını ihlalden tutanak tanzim etti. İş yeri sorumlusu M.Ç. hakkında ise "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan adli ve idari işlem başlatıldı. Ruhsatsız umuma açık istirahat ve eğlence yeri olarak faaliyet gösteren mekan Karatay Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. - KONYA

Kahvehaneye çevrilen apartman dairesinde polise yakalandılar
Kahvehaneye çevrilen apartman dairesinde polise yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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