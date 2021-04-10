Kahvehaneye baskın; kumar oynayan 13 kişiye 41 bin TL ceza

Kahvehaneye baskın; kumar oynayan 13 kişiye 41 bin TL cezaBURSA'nın İnegöl ilçesinde, polis ekiplerince kahvehaneye yapılan baskında 13 kişiye kumar oynadıkları ve sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 41 bin 340 TL para cezası uygulandı.