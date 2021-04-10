Kahvehaneye baskın; kumar oynayan 13 kişiye 41 bin TL ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahvehaneye baskın; kumar oynayan 13 kişiye 41 bin TL ceza

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kahvehaneye baskın; kumar oynayan 13 kişiye 41 bin TL cezaBURSA'nın İnegöl ilçesinde, polis ekiplerince kahvehaneye yapılan baskında 13 kişiye kumar oynadıkları ve sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 41 bin 340 TL para cezası uygulandı.

Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi
Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi

Kahvehaneye baskın; kumar oynayan 13 kişiye 41 bin TL ceza

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polis ekiplerince kahvehaneye yapılan baskında 13 kişiye kumar oynadıkları ve sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 41 bin 340 TL para cezası uygulandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi'nde, bir kahvehanede kumar oynandığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Kahvehaneye baskın yapan polis ekipleri, 13 kişinin kumar oynadığını belirledi. Polisleri karşılarında gören şüpheliler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kahvehane hakkında 3 bin 180 TL cezai işlem yapan ekipler, 13 kişiye kumar oynadıkları ve sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle toplamda 41 bin 340 lira ceza yazdı.

Kahvehaneye baskın; kumar oynayan 13 kişiye 41 bin TL ceza
Kahvehaneye baskın; kumar oynayan 13 kişiye 41 bin TL ceza
Kahvehaneye baskın; kumar oynayan 13 kişiye 41 bin TL ceza
Kahvehaneye baskın; kumar oynayan 13 kişiye 41 bin TL ceza
Kahvehaneye baskın; kumar oynayan 13 kişiye 41 bin TL ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Dilan Çıtak Hande Erçel Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Ali Koç Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kahvehaneye baskın; kumar oynayan 13 kişiye 41 bin TL ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 00:23:26. #1.16#
title