Kahvehanesi kapanan esnaf manavlığa başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Kahvehanesi kapanan esnaf manavlığa başladı

27.11.2020 09:10 | Son Güncelleme: 27.11.2020 09:17

Kahvehanesi kapanan esnaf manavlığa başladı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kahveciler arayış içerisinde Kahvehanesi kapanan esnaf dükkanının önünde manavlığa başladı Alaşehirli kahveci esnafı, pandemi nedeniyle kahvehanelerin kapanması sonucu sıkıntılar yaşamaya başladı.

Kahvehanesi kapanan esnaf manavlığa başladı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kahveciler arayış içerisinde

Kahvehanesi kapanan esnaf dükkanının önünde manavlığa başladı

Bunlar da ilginizi çekebilir

Koronadan vefat edenlerin yaptığı en büyük yanlış! Prof. Ceyhan, üstüne basa basa uyardı
Koronadan vefat edenlerin yaptığı en büyük yanlış! Prof. Ceyhan, üstüne basa basa uyardı
'Bir tek cümle söyleyeceksiniz' diyen Soylu'nun isteği HDP'li vekilleri zora soktu
"Bir tek cümle söyleyeceksiniz" diyen Soylu'nun isteği HDP'li vekilleri zora soktu
Maradona ve ünlü modelle ilgili skandal sözler: Sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler
Maradona ve ünlü modelle ilgili skandal sözler: Sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler

MANİSA - Alaşehirli kahveci esnafı, pandemi nedeniyle kahvehanelerin kapanması sonucu sıkıntılar yaşamaya başladı. Kirasını, elektrik ve su paralarını ödeyebilmek için alternatif arayışlar içine giren kahvehane esnaflarından Umut Koç, ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve giderlerini ödeyebilmek için kahvehanesinin önünde portakal, mandalina, muz, biber, elma gibi manav ürünleri satmaya başladı.

Tüm dünyayı kasıp kavuran ve Türkiye'yi de olumsuz yönde etkileyen korona virüs salgını nedeniyle kapatılan işyerleri içinde olan kahvehane sahipleri ev ihtiyaçlarını, kira, elektrik ve su giderlerini karşılayabilmek için kendi mesleklerine alternatif aramaya başladı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kahvehane işletmecisi Umut Koç, kapanan işyeri önünde tezgah kurarak manav ürünleri satmaya başladı. Umut Koç, "Devlet büyüklerime seslenmek istiyorum. Çözüm arıyorum. Alternatifler üretmeye çalışıyorum. Kıraathanelerimiz kapatılmasa çok iyi olurdu. Ama kapattılar. En azından çay ocağı olarak hizmet vermemize izin verseler iyi olurdu. Masaları sandalyeleri kaldırıp, esnaflara çay vermemize izin verseler çok iyi olurdu. O zaman en azından kira, elektrik ve su giderlerimizi karşılayabilirdik. Devlet büyüklerimiz lütfen bizim yanımızda bulunsun. Böyle bu şekilde işler yapmayalım. Biz kendi mesleğimiz olan kahvecilik mesleğimizi yapalım. İşyerimizi sadece çay ocağı olarak işletelim. Sadece çay yapayım, esnaflara çay yapayım. Masaları ve sandalyeleri kaldıralım. Rekabet ortamı tekrar doğsun. Şu anda çay ocakları çalışıyor, biz çalışamıyoruz. Rekabet ortamı kalktı. Bizlere de çay ocağı olarak çalışmaya izin verilsin, ekmeğimizi kazanalım, başka iş yapmak zorunda kalmayalım. ya çay ocakları da kapansın, yada bize de çay ocağı olarak izin verilmesini istiyoruz." dedi.

Kahvehanesi kapanan esnaf manavlığa başladı
Kahvehanesi kapanan esnaf manavlığa başladı
Kahvehanesi kapanan esnaf manavlığa başladı
Kahvehanesi kapanan esnaf manavlığa başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Akhisar Belediyesinden kapanan kahveci esnafına nakit yardımı müjdesi
Akhisar Belediyesinden kapanan kahveci esnafına nakit yardımı müjdesi
Çay bahçeleri, kahvehane ve oyun salonları 31 Aralık'a kadar kapalı olacak
Çay bahçeleri, kahvehane ve oyun salonları 31 Aralık'a kadar kapalı olacak
Pandemi sürecinde devletin esnafa destek olmalısı gerektiğini belirten ÇESOB Başkanı Gür;
Pandemi sürecinde devletin esnafa destek olmalısı gerektiğini belirten ÇESOB Başkanı Gür;
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Selahattin Demirtaş
Magazin Cem Yılmaz Enes Batur Bülent Ersoy Funda Eryiğit
Spor Samatta Ozan Tufan Erol Bulut Okan Buruk Christian Luyindama
Tüm Haberler Terör Antalya Galatasaray Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kahvehanesi kapanan esnaf manavlığa başladı - Manisa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 09:17:55. #1.14#
title