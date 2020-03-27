Kahvehanelerini başka iş yerine dönüştürdüler
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Koronavirüs, Karlıova, Bingöl, Güncel

Kahvehanelerini başka iş yerine dönüştürdüler

Koronavirüs (Kovit-19) tedbirleri kapsamında Bingöl'ün Karlıova ilçesinde geçici olarak kapatılan kahvehaneler başka işe dönüştürüldü.

27.03.2020 14:05 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:07
Kahvehanelerini başka iş yerine dönüştürdüler

Koronavirüs (Kovit-19) tedbirleri kapsamında Bingöl'ün Karlıova ilçesinde geçici olarak kapatılan kahvehaneler başka işe dönüştürüldü.

Karlıova ilçesinde koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında ilçede faaliyet gösteren yaklaşık 20 kahvehane geçici olarak kapatıldı.

Kapatma süresinin uzun olmasından endişe duyan bazı kahvehane sahipleri, kiralarını rahatlıkla ödeyebilmeleri için iş değişikliğine gitti.

Esnaf, daha önce kahvehane olarak işlettikleri iş yerlerini kasap, manava ve hayvanlar için yem satış yerine dönüştürdü.

Kapanan diğer kahvehane sahiplerinin de farklı iş arayışında oldukları öğrenildi.

Kirasını rahat ödeyebilme için kahvehanesini kasaba dönüştüren Bedri Cavuldak, şöyle konuştu:

"İş yerimiz daha önce kahvehaneydi, koronavirüsten dolayı kahvehaneyi kapatmak zorunda kaldık. Yıllık 37 bin lira kira veriyoruz ve kiramızı rahatlıkla ödeyebilmek adına böyle bir işe başvurduk. Çok şükür şu an iyi ve en azından kiramızı ödeyebiliyoruz. İş yerimizin arasına bölme koyarak bir bölümünü kasaba dönüştürdük. Bu salgın döneminde boş durmak istemedik. Böyle bizim için daha iyi oldu."

Kahvehanesini yem satış merkezine dönüştüren Yasin Tiryaki de bir yıldır kahvehane işlettiğini, iş yerinde 3 kişinin çalıştığını söyledi.

Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirlere uymak zorunda olduklarını kaydeden Tiryaki, "Elemanlarımızın ücreti ve kiramızı çıkarmak için kahvehanemizi yem satış yerine dönüştürdük. Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Yem için siparişlerimizi verdik. Mağduriyetimizi gidermek için böyle devam edeceğiz." diye konuştu.

Kahvehanelerini başka iş yerine dönüştürdüler

Kaynak: AA

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Kahvehanelerini başka iş yerine dönüştürdüler

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