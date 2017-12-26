Kahvehanelerde Sigara Denetimi Yapıldı

Batman'ın Sason ilçesinde Toplum Sağlık Merkezi ekipleri, polis eşliğinde ilçedeki kahvehanelerde sigara denetimi yaptı.



Sason Toplum Sağlık Merkezi tarafından ilçedeki kahvehanelerde yapılan denetimlerde sigara içtiği belirtilen şahıslara para cezası kesilirken, işletme sahiplerini de uyardı. Denetim yapan ekipler, kapalı alanda sigara içilmesine kesinlikle taviz verilmeyeceğini belirterek, denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. - BATMAN