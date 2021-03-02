Kahvehanelerde oyun serbest olacak mı? Kahvehanelerde oyun ne zaman serbest olacak?

Kahveler ve kıraathaneler için açılma mesajının verilmesinin ardından vatandaşların araştırmaları başladı. Kahveler ve kıraathaneler açılacağı tarih dışında oyunların serbest olup olmayacağı ile de gündemde yer alıyor. Peki, Kahvehanelerde oyun serbest olacak mı? Kıraathanelerde oyun serbest mi? Kahvehanelerde oyun ne zaman serbest olacak?

Kahveler ve kıraathaneler için açılma mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, belirli koşullar altında bu işletmelerin hizmet verebileceğini duyurdu. 1 Mart tarihli bu açıklamanın ardından İçişleri Bakanlığı'ndan önemli mesajlar geldi. İşte, kahveler (kıraathaneler) ne zaman açılıyor ve oyun serbest olacak mı? sorusuna yönelik bazı detaylar

KAHVEHANELERDE OYUN SERBEST Mİ?

Düşük, orta ve yüksek risk gruplarında belirlenen kapasite oranlarına göre 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek olan yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile kıraathane ve çay bahçesi gibi işyerleri için Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşulları (masalar ve koltuklar arası) göz önünde bulundurularak açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde % 50 kapasite sınırlaması oranı uygulanarak mekanda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecektir. Bu risk gruplarındaki yeme-içme yerleri 19:00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebileceklerdir.

Açıklama detaylarında oyun ile ilgili bir detay bulunmuyor.