Kahvehanelerde oyun serbest olacak mı? Kahvehanelerde oyun ne zaman serbest olacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kahvehanelerde oyun serbest olacak mı? Kahvehanelerde oyun ne zaman serbest olacak?

02.03.2021 14:15 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:59
Kahvehanelerde oyun serbest olacak mı? Kahvehanelerde oyun ne zaman serbest olacak?

Kahveler ve kıraathaneler için açılma mesajının verilmesinin ardından vatandaşların araştırmaları başladı. Kahveler ve kıraathaneler açılacağı tarih dışında oyunların serbest olup olmayacağı ile de gündemde yer alıyor. Peki, Kahvehanelerde oyun serbest olacak mı? Kıraathanelerde oyun serbest mi? Kahvehanelerde oyun ne zaman serbest olacak?

Kahveler ve kıraathaneler için açılma mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, belirli koşullar altında bu işletmelerin hizmet verebileceğini duyurdu. 1 Mart tarihli bu açıklamanın ardından İçişleri Bakanlığı'ndan önemli mesajlar geldi. İşte, kahveler (kıraathaneler) ne zaman açılıyor ve oyun serbest olacak mı? sorusuna yönelik bazı detaylar

KAHVEHANELERDE OYUN SERBEST Mİ?

Düşük, orta ve yüksek risk gruplarında belirlenen kapasite oranlarına göre 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek olan yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile kıraathane ve çay bahçesi gibi işyerleri için Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşulları (masalar ve koltuklar arası) göz önünde bulundurularak açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde % 50 kapasite sınırlaması oranı uygulanarak mekanda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecektir. Bu risk gruplarındaki yeme-içme yerleri 19:00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebileceklerdir.

Açıklama detaylarında oyun ile ilgili bir detay bulunmuyor.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Berat Albayrak Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Zeki Müren Bülent Ersoy Kim Kardashian
Spor Mesut Özil Erol Bulut Hakan Kutlu Mesut Bakkal Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uşak Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kahvehanelerde oyun serbest olacak mı? Kahvehanelerde oyun ne zaman serbest olacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 15:00:15. #1.16#
title