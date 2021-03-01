Kahvehaneler ve kıraathaneler açılacak mı? (1 Mart) Kıraathaneler ne zaman açılacak? İşte en son gelişmeler

Kahvehaneler ve kıraathaneler açılacak mı? Erdoğan, 'Milletimize daha önce söz verdiğimiz şekilde bugün itibarıyla yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz.' dedi. Bu gelişmenin ardından, yoğun sosyal hareketliliğin olduğu kahvehanelerin akıbeti merak konusu oldu. Peki, (1 Mart) Kıraathaneler ne zaman açılacak? Açılacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Erdoğan toplantı sonrası; "Tedbirlerin sıkılaştırılması veya gevşetilmesi kararı, salgının her bir ilimizdeki iyileşme veya kötüleşme durumuna göre verilecek." dedi. Şimdi ise özellikle belli yaş gruplarının yoğun ilgi gösterdiği kahvehane tarzı mekanların çalışma saatleri gündeme geldi. İşte, kıraathaneler hakkında en son bilgiler...

KAHVEHANELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Kabine Toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre;Restoran, lokanta, kafetarya, tatlıcı pastane kıraathane gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07:00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteye ile sürdürebileceklerdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan merakla beklenen, 'kademeli normalleşme' kararlarını açıkladı. Kararlar kapsamında 81 il, düşük riskli mavi, orta riskli sarı, yüksek riski turuncu ve çok yüksek renkli kırmızı olarak renklere ayrıldı, İstanbul ve İzmir yüksek riskli turuncu, Ankara ise orta riskli sarı renk olarak sınıflandırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, yeni kontrollü normalleşme sürecinin başladığını belirterek, "Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma yasağı sürecek. İlkokullardaki 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır" ifadelerini kullandı.

Alınan yeni kararlar şunlar...

Aksi bir durumda yani salgın artış eğilimine girdiği yerde kısıtlamalar genişletilebilecek. Her ilimiz salgın tedbirlerinin orada ne düzeyde uygulanacağını kendileri belirleyecek.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.

Ülkemizin tamamında süren akşam 21:00 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması ise sürecek.

Okullar Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında ilkokullarda 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır.

Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde de eğitime başlanacaktır. Yüksek ve çok yüksek illerimizde ise genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır.

Restoran, lokanta, kafetarya, tatlıcı pastane kıraathane gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07:00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteye ile sürdürebileceklerdir.

Halı saha, yüzme havuzu vb tesisler düşük ve orta riskli illerimizde sabah 9 ve akşam 19 arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülecek, ihtiyaç halinde valilikler farklı düzenlemeler yapabilecektir.

Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, düşük ve orta riskli illerimizde 100 kişiyi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek.