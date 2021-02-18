Kahvehaneler (Kıraathaneler) ne zaman açılacak? Kahvehaneler ne zaman açılıyor? Kahvehaneler'in açılması ile ilgili flaş karar

Kahvehaneler ne zaman açılacak merak ediliyor. Türkiye'deki koronavirüs salgınına karşı uygulanan tedbirler hakkında çeşitli son dakika kararlar açıklandı. Yeni karalarlar ile kahvehaneler yasaklar konusunda da düzenlemeye gidildi. Kıraathaneler (Kahvehaneler) ne zaman açılacak? Kahvehaneler ne zaman açılıyor? Kahvehaneler'in açılması kararı!

Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde normalleşme kapsamında alınan yeni kararlardan biri de kahvehaneler oldu. Genelgeye göre kahvehanelerin açılış tarihi belli oldu ve uygulama şartları da belirlendi. Kahvehaneler ne zaman açılacak? 2021 Kahvehaneler ne zaman açılıyor? Kahvehanelerde iskambil, okey, tavla oynanacak mı? Kahveler ne zaman açılacak?

KAHVEHANELER NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre 20 Kasım 2020 Cuma günü saat 20:00'den itibaren kahvehanelerin tamamı kapalı olacak. Yani saat 20:00'den itibaren kahvehaneler, kıraathaneler, internet kafeler, oyun salonları, sinema salonları kapanacak. İçişleri Bakanlığı'ndan gelecek yeni bir açıklamaya kadar bu işletmeler kapalı olacaklar. Kasım ayı itibariyle, yüksek korona vaka artışı sebebiyle sadece paket servis yapmak üzere geçici süre kapatılan kafelerin açılacağı tarihe ilişkin Bakanlık'tan açıklama gelmedi.

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel­-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

UYMAYANA CEZA VAR

Belirtilen tedbirlere ve kurallara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacak.

"EKONOMİMİZİN DİRENCİNİ KORUMAYI BAŞARDIK"

* Salgın tedbirlerinden etkilenen tüm kesimlere nakdi hibe ve destek programları başlattık. Yılın 2. çeyreğinde ülkemizde derinden hissedildi. Bu dönemde dünyada daha ağır geçerken, Türkiye %9,9 oranında daraldı.

* Salgının etkilerini azaltmak için önlem ve teşvikler sayesinde ekonomimizin direncini korumayı başardık. 3. çeyrekte 1. önceki çeyreğe göre sanayi üretimimiz %30 oranında arttı.

* Otomobil ve konut piyasalarında Haziran ayıyla birlikte ciddi hareketlilik gerçekleşti. Ekonomimizdeki bu olumlu hava güven endekslerimize de yansıdı.

* Kapasite kullanım oranımız %76 seviyesine ulaştı. Borsamız, 2020'de yatırımcısına %29 getiri sağlayarak dünya çapında en çok performans gösteren piyasalardan biri oldu.

* Salgın nedeniyle ihracat pazarlarımızda görülen ciddi daralmalarına rağmen 2020 yılını ihracat açısından iyi tamamladık.

"ÖNCELİKLERİMİZ FİYAT İSTİKRARI VE REFORMLAR OLACAK"

* Küresel ekonominin %4'ten küçüldüğü tahmin edilen bir dönemde Türkiye ekonomisinin büyümesi gücümüzün bir ifadesidir. Devam eden yatırımlarımızı hızla tamamlayarak, haftada bir açılış töreniyle milletimizin hizmetine sunduk. Sağlıktan haberleşmeye kadar birçok alanda ülkemizin kalkınma kararlılığını ortaya koyduk.

* Salgına bel bağlayan kriz tellallarının payına yine hüsran düştü. 2021 yılının yatırım, üretim, istihdam, ihracatın arttığı ve sürdürülebilir büyümenin bir yıl olacağına inanıyorum. Kayıplarımızı telafi edecek daha büyük atılımların hazırlıkları içindeyiz. Önceliklerimiz fiyat istikrarı ve reformlar olacaktır.