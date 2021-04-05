Kahvehaneler iftar sonrası izin istedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahvehaneler iftar sonrası izin istedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kahvehaneler iftar sonrası izin istedi

Erzurum Otelciler ve Kahveciler Odası Başkanlığı Erzurum Valiliğine dilekçe vererek Ramazan ayında iftar sonrası akşam saat 19.00 ile 24.00 arasında kahvehanelerin açılmasını talep etti.

Düşenin dostu da çare olamadı! Yılmaz Vural rakip kaleciye, 'Oyunun içine etti' dedi!
Düşenin dostu da çare olamadı! Yılmaz Vural rakip kaleciye, "Oyunun içine etti" dedi!

Erzurum Otelciler ve Kahveciler Odası Başkanlığı Erzurum Valiliğine dilekçe vererek Ramazan ayında iftar sonrası akşam saat 19.00 ile 24.00 arasında kahvehanelerin açılmasını talep etti.

Erzurum merkezde 700 esnaf olduğunu ifade eden Erzurum Otelciler ve Kahveciler Odası Başkanı Seyfettin Saka, Ramazan ayında iftar sonrası akşam saat 7'den 12.00 kadar kahvehanelerin açık olması yönünde Erzurum Valiliğine dilekçe verdiklerini bu konuda kendilerinin anlayışla karşılamasını istediklerini söyledi.

Saka, "Erzurum merkezde 700 esnafımız var bir yıldır mağduruz. Mağdurluğumuz devam ediyor. Bir ramazan pidesi alacak parası kalmadı. Erzurum Otelciler ve Kahveciler Odası Başkanlığı olarak Erzurum Valiliğine dilekçe verdik. Ramazan ayında iftar sonrası akşam saat 7'den 12.00 kadar kahvehanelerimiz açık olsun diye böyle talepte bulunduk. Bu konuda cevap bekliyoruz. Bu konuda Sayın Valimizin bizi anlayışla karşılamasını istiyoruz. Esnafımız çok zor durumda, kahveci esnafı bitti. Arkadaşlarımızın gelirleri olmadığından dolayı giderlerini karşılamak için kimisi arabasını sattı, elinde avucunda satabileceklerini sattı. Yanında çalışanlarının ücretlerini de günlük yevmiye olarak ödüyor. Mevcut koşullar altında esnafımız bu haliyle işçisinin yevmiyesini dahi ödeyemiyor ve neredeyse tamamen kepenk kapatma noktasına geldi. Kahvehanelerimizde hijyen koşulları ve sosyal mesafe kurallarına önemli ölçüde riayet ediliyor. Kahvehanelerimizde oyun oynatılmasına izin verilmesi halinde devletimizce öngörülecek olan tüm tedbirleri de eksiksiz olarak alacağız. Esnafımıza acil destek istiyoruz. Sağlık için alınan hiçbir karara karşı değiliz. Bu nedenle esnaflarımız, devletimizden destek istiyoruz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Haydar Akar Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Hadise Hülya Avşar Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Diego Can Bartu Erol Bulut Fatih Terim Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rize Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kahvehaneler iftar sonrası izin istedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 10:17:56. #1.15#
title