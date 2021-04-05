Kahvehaneler iftar sonrası izin istedi

Erzurum Otelciler ve Kahveciler Odası Başkanlığı Erzurum Valiliğine dilekçe vererek Ramazan ayında iftar sonrası akşam saat 19.00 ile 24.00 arasında kahvehanelerin açılmasını talep etti.

Erzurum Otelciler ve Kahveciler Odası Başkanlığı Erzurum Valiliğine dilekçe vererek Ramazan ayında iftar sonrası akşam saat 19.00 ile 24.00 arasında kahvehanelerin açılmasını talep etti.

Erzurum merkezde 700 esnaf olduğunu ifade eden Erzurum Otelciler ve Kahveciler Odası Başkanı Seyfettin Saka, Ramazan ayında iftar sonrası akşam saat 7'den 12.00 kadar kahvehanelerin açık olması yönünde Erzurum Valiliğine dilekçe verdiklerini bu konuda kendilerinin anlayışla karşılamasını istediklerini söyledi.

Saka, "Erzurum merkezde 700 esnafımız var bir yıldır mağduruz. Mağdurluğumuz devam ediyor. Bir ramazan pidesi alacak parası kalmadı. Erzurum Otelciler ve Kahveciler Odası Başkanlığı olarak Erzurum Valiliğine dilekçe verdik. Ramazan ayında iftar sonrası akşam saat 7'den 12.00 kadar kahvehanelerimiz açık olsun diye böyle talepte bulunduk. Bu konuda cevap bekliyoruz. Bu konuda Sayın Valimizin bizi anlayışla karşılamasını istiyoruz. Esnafımız çok zor durumda, kahveci esnafı bitti. Arkadaşlarımızın gelirleri olmadığından dolayı giderlerini karşılamak için kimisi arabasını sattı, elinde avucunda satabileceklerini sattı. Yanında çalışanlarının ücretlerini de günlük yevmiye olarak ödüyor. Mevcut koşullar altında esnafımız bu haliyle işçisinin yevmiyesini dahi ödeyemiyor ve neredeyse tamamen kepenk kapatma noktasına geldi. Kahvehanelerimizde hijyen koşulları ve sosyal mesafe kurallarına önemli ölçüde riayet ediliyor. Kahvehanelerimizde oyun oynatılmasına izin verilmesi halinde devletimizce öngörülecek olan tüm tedbirleri de eksiksiz olarak alacağız. Esnafımıza acil destek istiyoruz. Sağlık için alınan hiçbir karara karşı değiliz. Bu nedenle esnaflarımız, devletimizden destek istiyoruz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı