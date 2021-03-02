Kahvehaneler açıldı mı? Kahvelerde oyun ne zaman serbest olacak? Kahvelerde oyun serbest mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kademeli normalleşmenin ele alındığı Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Açıklama sonrası Kahvelerde oyun ne zaman serbest olacak? Kahvelerde oyun serbest mi, Kahvehaneler açıldı mı, Kahvelerde oyun ne zaman serbest olacak? Kahvelerde oyun serbest mi, merak edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüste 'Yeni Kontrollü Normalleşme Süreci' kararlarını açıklamasının ardından kahvehaneler açıldı mı, Kahvelerde oyun ne zaman serbest olacak, kahvelerde oyun serbest mi?

KAHVEHANELER VE KIRAATHANELER AÇILDI MI?

Restoran, lokanta, kafetarya, tatlıcı pastane kıraathane gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07:00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteye ile sürdürebileceklerdir.

KAHVEHANELERDE OYUN OYNAMAK SERBEST Mİ?

Kahvehanelerde oyun oynamak henüz serbest değil. Koronavirüs tedbirleri kapsamında oyun oynama yasağı devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüste 'Yeni Kontrollü Normalleşme Süreci' kararlarını açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine "Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler" konulu genelge gönderdi. Genelgede kaldırılan kısıtlamalarla ilgili tüm detaylara yer verildi. Genelgeye göre; risk grubuna göre il bazında alınması gereken Kovid-19 tedbirleri ile uyulacak kurallar valiliklerce belirlenecek.

Risk gruplarına göre değişiklik gösterecek sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında şehirler arası seyahatlere ilişkin uygulamalara aynen devam edilecek.

Hafta içi ülke genelinde, hafta sonu ise "düşük" ve "orta riskli" illerde 21.00-05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde cuma 21.00-cumartesi 05.00, cumartesi 21.00-pazartesi 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Düşük ve orta riskli illerde 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde 65 yaş ve üzerindekiler 10.00-14.00 arasında, 20 yaş altındakiler 14.00-18.00 arasında sokağa çıkabilecek.

Çok yüksek riskli illerde yeme-içme yerleri 10.00-20.00 arasında paket servis/gel-al, 20.00-00.00 arasında sadece paket servis hizmeti verebilecek.

Yeme-içme yerleri müşterilerini HES kodu kontrolü yaparak kabul edebilecek