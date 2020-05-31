Kahvehaneler açılacak mı? Kahvehaneler ne zaman açılacak? Kahvehanelerde iskambil, okey, tavla oynanacak mı?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kahvehaneler açılacak mı? Kahvehaneler ne zaman açılacak? Kahvehanelerde iskambil, okey, tavla oynanacak mı?

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle Türkiye'deki koronavirüs salgınına karşı uygulanan tedbirler hakkında çeşitli kararlar açıklandı. Yeni karalarlar ile kahvehaneler yasaklar konusunda da düzenlemeye gidildi. Peki, 1 Haziran Pazartesi gününden Kahvehaneler açılacak mı? Kahvehanelerde iskambil, okey, tavla oynanacak mı?

31.05.2020 13:29 | Son Güncelleme: 31.05.2020 13:39

Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde normalleşme kapsamında alınan yeni kararlardan biri de kahvehaneler oldu. Genelgeye göre kahvehanelerin açılış tarihi belli oldu ve uygulama şartları da belirlendi. Kahvehaneler açılacak mı? Kahvehaneler ne zaman açılacak?Kahvehanelerde iskambil, okey, tavla oynanacak mı?

KAHVEHANELER NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı, lokanta, restoran, kafe gibi iş yerleri ile park, piknik alanları, mesire yerleri ve giyim pazarlarıyla ilgili genelge yayımladı. Genelgeye göre, lokanta, restoran, kafe, pastane, kahvehane, çay bahçesi, lokaller 1 Haziran'dan itibaren saat 22.00'ye kadar hizmet verecek.

OYUN OYNANAMAYACAK

1 Haziran'da hizmete başlayacak umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde, iskambil, okey, tavla oynanamayacak, nargile satışları yapılamayacak. Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amaçlı canlı müzik faaliyetleri yapılamayacak.

UYMAYANA CEZA VAR

Belirtilen tedbirlere ve kurallara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacak.

Kahvehaneler açılacak mı? Kahvehaneler ne zaman açılacak? Kahvehanelerde iskambil, okey, tavla oynanacak mı?

İlgili Haberler

Lokanta ve restoranlar açılacak mı? Lokantalar ne zaman açılacak?
Lokanta ve restoranlar açılacak mı? Lokantalar ne zaman açılacak?
Koronavirüse karşı personel servislerinde uyulması kurallar nelerdir? Personel servislerinde hangi koronavirüs tedbirleri uygulanacak?
Koronavirüse karşı personel servislerinde uyulması kurallar nelerdir? Personel servislerinde hangi koronavirüs tedbirleri uygulanacak?
Sahil ve parklarda yasak kalkacak mı? 1 Haziran Pazartesi gününden sonra sahil ve parklarda yasak devam edecek mi?
Sahil ve parklarda yasak kalkacak mı? 1 Haziran Pazartesi gününden sonra sahil ve parklarda yasak devam edecek mi?
Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı mı? Seyahat izin belgesi kalktı mı?
Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı mı? Seyahat izin belgesi kalktı mı?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti Haber
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı Haber
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi Haber
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim Haber
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in 'Bir daha filmimde oynatmam' sözlerine cevap verdi Haber
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi
Sokağa çıkma yasağında yakalanan gençler: Kız arkadaşımızın evindeydik, annesi gelince 3. kattan atladık Haber
Sokağa çıkma yasağında yakalanan gençler: Kız arkadaşımızın evindeydik, annesi gelince 3. kattan atladık
ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi
ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı
ABD, protestolara katılan 'Batman' kostümlü eylemciyi konuşuyor
ABD, protestolara katılan "Batman" kostümlü eylemciyi konuşuyor
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Namaz öncesi ortaya çıkan yılan, cemaatte büyük paniğe neden oldu
Namaz öncesi ortaya çıkan yılan, cemaatte büyük paniğe neden oldu
Muhalefete yakın anket şirketinin araştırmasına göre; İmamoğlu, Erdoğan'ın 5 puan önünde
Muhalefete yakın anket şirketinin araştırmasına göre; İmamoğlu, Erdoğan'ın 5 puan önünde
İlk olarak 56 yıl önce üretilen prenses tatlısı Sinop'un simgesi oldu
İlk olarak 56 yıl önce üretilen prenses tatlısı Sinop'un simgesi oldu
Atatürk Havalimanı'na yapılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin inşa süreci havadan görüntülendi
Atatürk Havalimanı'na yapılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin inşa süreci havadan görüntülendi
Son dakika: Gri kategoride aranan 2 terörist, Siirt'te etkisiz hale getirildi
Son dakika: Gri kategoride aranan 2 terörist, Siirt'te etkisiz hale getirildi
Bir ailenin ocağı söndü! Silahların çekildiği kız kaçırma kavgasında ölen 5 kişiden 4'ü kardeş
Bir ailenin ocağı söndü! Silahların çekildiği kız kaçırma kavgasında ölen 5 kişiden 4'ü kardeş
Anbean görüntülendi! Küçücük kedi, köpekli çifte korku dolu anlar yaşattı
Anbean görüntülendi! Küçücük kedi, köpekli çifte korku dolu anlar yaşattı
Beyaz Saray etrafındaki protestolar şiddetlendi, resmi konut tecrit altına alındı
Beyaz Saray etrafındaki protestolar şiddetlendi, resmi konut tecrit altına alındı
1 Haziran'dan itibaren sahil ve parklarda yasak kalkacak, mangal yasağı devam edecek
1 Haziran'dan itibaren sahil ve parklarda yasak kalkacak, mangal yasağı devam edecek
Mardin'de mağarada tarihi dönemlere ait olduğu sanılan kafatası ve kemikler bulundu
Mardin'de mağarada tarihi dönemlere ait olduğu sanılan kafatası ve kemikler bulundu
Sağlık Bakanlığı, koronavirüse karşı personel servislerinde uyulması gereken kuralları yayınladı
Sağlık Bakanlığı, koronavirüse karşı personel servislerinde uyulması gereken kuralları yayınladı
Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! 'Koronaya iyi geliyor' denilen ilaç Türkiye'de yasaklanabilir
Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! "Koronaya iyi geliyor" denilen ilaç Türkiye'de yasaklanabilir
Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı
Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı
Tüm dünya neden SpaceX'i konuşuyor? Olayın perde arkasında 'ABD-Rusya çekişmesi' var
Tüm dünya neden SpaceX'i konuşuyor? Olayın perde arkasında "ABD-Rusya çekişmesi" var
Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan yaşlı adam konuştu: Pazar günü verecekleri izni Cuma günü versinler
Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan yaşlı adam konuştu: Pazar günü verecekleri izni Cuma günü...
Bakan Kurum, depremzedeler için yapılan evlerdeki işi beğenmediği için müteahhide kızdı
Bakan Kurum, depremzedeler için yapılan evlerdeki işi beğenmediği için müteahhide kızdı
Son Dakika: Binbaşı Zafer Akkuş'u şehit eden 'Kendal' kod adlı terörist öldürüldü
Son Dakika: Binbaşı Zafer Akkuş'u şehit eden 'Kendal' kod adlı terörist öldürüldü
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Çetin Oktay Süleyman Soylu Mustafa Destici Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar İrem Derici Haldun Dormen Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Ozan Kabak İlhan Cavcav Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Şehit Bakan Haziran Diyarbakır
Şu an buradasınız: Kahvehaneler açılacak mı? Kahvehaneler ne zaman açılacak? Kahvehanelerde iskambil, okey, tavla oynanacak mı? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.5.2020 13:39:26. #1.15#
title