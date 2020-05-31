Kahvehaneler açılacak mı? Kahvehaneler ne zaman açılacak? Kahvehanelerde iskambil, okey, tavla oynanacak mı? İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle Türkiye'deki koronavirüs salgınına karşı uygulanan tedbirler hakkında çeşitli kararlar açıklandı. Yeni karalarlar ile kahvehaneler yasaklar konusunda da düzenlemeye gidildi. Peki, 1 Haziran Pazartesi gününden Kahvehaneler açılacak mı? Kahvehanelerde iskambil, okey, tavla oynanacak mı?

Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde normalleşme kapsamında alınan yeni kararlardan biri de kahvehaneler oldu. Genelgeye göre kahvehanelerin açılış tarihi belli oldu ve uygulama şartları da belirlendi. Kahvehaneler açılacak mı? Kahvehaneler ne zaman açılacak?Kahvehanelerde iskambil, okey, tavla oynanacak mı?

KAHVEHANELER NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı, lokanta, restoran, kafe gibi iş yerleri ile park, piknik alanları, mesire yerleri ve giyim pazarlarıyla ilgili genelge yayımladı. Genelgeye göre, lokanta, restoran, kafe, pastane, kahvehane, çay bahçesi, lokaller 1 Haziran'dan itibaren saat 22.00'ye kadar hizmet verecek.

OYUN OYNANAMAYACAK

1 Haziran'da hizmete başlayacak umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde, iskambil, okey, tavla oynanamayacak, nargile satışları yapılamayacak. Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amaçlı canlı müzik faaliyetleri yapılamayacak.

UYMAYANA CEZA VAR

Belirtilen tedbirlere ve kurallara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacak.