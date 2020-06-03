Kahvehaneden masa hırsızlığı güvenlik kamerasında Kahvehaneden masa hırsızlığı güvenlik kamerasındaAYDIN'ın İncirliova ilçesinde bir kahvehaneden 8 masa ve demir profilleri çaldığı ileri sürülen bir kadın güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Kahvehaneden masa hırsızlığı güvenlik kamerasında

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde bir kahvehaneden 8 masa ve demir profilleri çaldığı ileri sürülen bir kadın güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polis, eşkali belirlenen kadının yakalanması için çalışma başlattı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir kahvehaneye 30 Mayıs Cumartesi günü saat 06.00 sıralarında bahçe duvarından atlayarak giren bir kadın, masa ve sandalyelerin bulunduğu bölüme yöneldi. Masalardan sağlam olanları seçen kadın, bahçe duvarından çıkardığı masalarla ortadan kayboldu. Koronavirüs salgının önlenmesi kapsamında getirilen kısıtlamalar çerçevesinde kapalı olan kahvehanesini 1 Haziran'daki normalleşme süreciyle birlikte açmak için hazırlık yapmaya gelen Hüseyin Kesgin, masalardan 8 ile bir miktar demir profilin eksik olduğunu fark etti. İşyerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Kesgin, masaların çalındığını görüp, durumu polise bildirdi. Polis, görüntülerden eşkalini belirlediği şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA