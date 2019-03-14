Kahvehanede Tartıştığı Kişiyi Öldürüp Kaçtı

BARTIN'da, Şenol Ş. kahvehanede tartıştığı Hakkı Yıldız'ı (50) tabanca ile ateş ederek öldürdü.

Olay saat 22.30 sıralarında, Gözpınar köyündeki kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, Şenol Ş. ile Hakkı Yıldız arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Şenol Ş. üzerinde bulunan tabancayı çıkartarak 5 el ateş etti. Hakkı Yıldız vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığılırken, Şenol Ş. ise olayın ardından kaçtı. Sağlık ekibi tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hakkı Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şenol Ş.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

- Bartın

Kaynak: DHA