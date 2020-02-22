Kahvehanede sohbet ederken kalp krizi geçirip, öldü
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Kahvehanede sohbet ederken kalp krizi geçirip, öldü

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, kahvehanede arkadaşlarıyla sohbet eden Hasan Katırağ (56) kalp krizi geçirdi.

22.02.2020 23:31 | Son Güncelleme: 22.02.2020 23:31
Kahvehanede sohbet ederken kalp krizi geçirip, öldü

KOCAELİ'nin ilçesinde, kahvehanede arkadaşlarıyla sohbet eden Hasan Katırağ (56) geçirdi. Hastaneye kaldırılan Hasan Katırağ yaşamını yitirdi. 

Derince Sultan Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde oturan işçi emeklisi Hasan Katırağ, dün akşam kahvehanede arkadaşları ile sohbet ederken aniden fenalaşarak yere yığıldı. Kahvehanede bulunanlar 112 Acil'e verdi. Kahvehaneye gelen sağlık ekibi, kalp krizi geçiren Hasan Katırağ'a ilk müdahalede bulundu. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Katırağ yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 2 yıl önce emekli olan 3 çocuk babası Hasan Katırağ, bugün Derince Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.  


Kaynak: DHA
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