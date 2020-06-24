Kahvehanede oyun oynayan 7 kişiye 22 bin lira ceza Kırıkkale'de bir kahvehanede korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak oyun oynayan 7 kişiye 22 bin 50 lira ceza kesildi.

Kırıkkale'de bir kahvehanede korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak oyun oynayan 7 kişiye 22 bin 50 lira ceza kesildi. Alınan bilgiye göre, merkez Yenidoğan Mahallesi 607 Sokak'taki bir kahvehaneye operasyon düzenleyen polis, içeride kağıt oyunu oynayan 7 kişinin bir arada bulunduğunu gördü. Korona virüs tedbirleri kapsamında aynı odada bulunarak "sosyal mesafe" kuralı ve salgın tedbirlerine uymadıkları görülen 7 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince 22 bin 50 lira idari para cezası kesildi. - KIRIKKALE Kaynak: İHA