Kahvehanede oyun oynayan 17 kişiye 15 bin 300 TL ceza
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Kahvehanede oyun oynayan 17 kişiye 15 bin 300 TL ceza

Kahvehanede oyun oynayan 17 kişiye 15 bin 300 TL ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Uşak'ta Sarayaltı Mahallesi'nde bir kahvehanede oyun oynayan 17 kişiye15 bin 300 TL para cezası kesildi.

Uşak'ta Sarayaltı Mahallesi'nde bir kahvehanede oyun oynayan 17 kişiye15 bin 300 TL para cezası kesildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Sarayaltı Mahallesi'nde bir kahvehanede oyun oynandığı bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda kahvehaneye operasyon düzenleyen ekipler içlerinde kahvehane sahibinin de olduğu 17 kişinin oyun oynadığını belirledi. 17 kişiye toplamda 15 bin 300 TL para cezası kesildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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