KOCAELİ KAHVEHANEDE OYUN OYNAYAN 16 KİŞİYE CEZA

İZMİT'te koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen kahvehanede oyun oynayan 16 kişiye idari para cezası kesildi.
İZMİT'te koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen kahvehanede oyun oynayan 16 kişiye idari para cezası kesildi.
İzmit'te koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen bir kahvehanede oyun oynandığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kahvehaneye düzenlenen baskında sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğu ihlal ettikleri belirlenen 16 kişiye idari para cezası uygulandı. İşletme sahibi hakkında işlem yapıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı