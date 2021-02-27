Kahvehanede oyun oynarken yakalandılar
27.02.2021 11:16 | Son Güncelleme: 27.02.2021 11:20
KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, kahvehanede oyun oynarken yakalanan 12 kişiye ceza kesildi.
KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, kahvehanede oyun oynarken yakalanan 12 kişiye ceza kesildi.
İzmit'te bir kahvehanede oyun oynandığı bilgisi üzerine polis ekipleri baskın düzenledi. Pencerelere perde çekilerek kapalı görünümü verilen kahvehaneye giren polis ekipleri, içeride oyun oynayanları yakaladı. 12 kişiye sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sebahattin AYDIN