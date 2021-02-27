Kahvehanede oyun oynarken yakalandılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kahvehanede oyun oynarken yakalandılar

27.02.2021 11:16 | Son Güncelleme: 27.02.2021 11:20
Kahvehanede oyun oynarken yakalandılar

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, kahvehanede oyun oynarken yakalanan 12 kişiye ceza kesildi.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, kahvehanede oyun oynarken yakalanan 12 kişiye ceza kesildi.

İzmit'te bir kahvehanede oyun oynandığı bilgisi üzerine polis ekipleri baskın düzenledi. Pencerelere perde çekilerek kapalı görünümü verilen kahvehaneye giren polis ekipleri, içeride oyun oynayanları yakaladı. 12 kişiye sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası uygulandı. 


Kahvehanede oyun oynarken yakalandılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sebahattin AYDIN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Lady Gaga Sezen Aksu Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Mesut Özil Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kahvehanede oyun oynarken yakalandılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.2.2021 11:22:27. #1.15#
title