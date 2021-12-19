Sakarya'da kahvehanede kumar oynayan 12 kişiye para cezası kesildi
AA / Osman Nevtan Angün - Haberler | Güncel
Sakarya'nın Karasu ilçesinde kahvehanede kumar oynadığı tespit edilen 12 kişiye para cezası uygulandı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde kahvehanede kumar oynadığı tespit edilen 12 kişiye para cezası uygulandı.
Darıçayırı Mahallesi'nde bir kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, işletmeye baskın düzenledi.
Kumar oynadığı tespit edilen 12 kişiye idari para cezası uygulandı.
Ayrıca, kumar oynattığı ve yer temin ettiği gerekçesiyle işletme sahibi E.I. hakkında adli işlem başlatıldı, para cezası kesildi.
AA / Osman Nevtan Angün - Son Dakika Haberleri
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