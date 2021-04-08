Kahvehanede kumar pahalıya patladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahvehanede kumar pahalıya patladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kahvehanede kumar pahalıya patladı

Bolu'da, polis ekiplerinin operasyonunda kahvehanede kumar oynayan 6 kişiye 12 bin 600 lira para cezası kesildi.

Bolu'da, polis ekiplerinin operasyonunda kahvehanede kumar oynayan 6 kişiye 12 bin 600 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Karaçayır mahallesinde bulunan bir kahvehanede kumar oynandığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin kumar oynatıldığı iddia edilen kahvehaneye yaptıkları operasyonda 6 kişi suçüstü yakalandı.

Yapılan operasyonda kumar malzemelerine ve oyun masasında bulunan paralara el konuldu. Operasyonda suçüstü yakalanan 6 kişiye kumar oynamaktan ve pandemi tedbirlerine riayet etmemekten toplam 12 bin 600 lira para cezası kesildi. Ayrıca, kumar oynatılan kahvehane sahibi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Esra Erol Cem Yılmaz Hazal Kaya
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Caner Erkin Ünal Karaman Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kahvehanede kumar pahalıya patladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 11:22:05. #1.16#
title