Kahvehanede kumar oynayan 4 kişiye 5 bin 344 lira ceza
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Kahvehanede kumar oynayan 4 kişiye 5 bin 344 lira ceza

Kahvehanede kumar oynayan 4 kişiye 5 bin 344 lira ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırklareli'nde bir kahvede kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye 5 bin 344 lira cezai işlem uygulandı.

Kırklareli'nde bir kahvede kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye 5 bin 344 lira cezai işlem uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinin Kocayazı köyünde kahvehanede kumar oynandığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce kahvehaneye yapılan baskında M.A., İ.Ö., E.B. ve Ş.S. isimli şahısların kumar oynadığı ve masasının üzerinde 605,00 TL para olduğu tespit etti.

Olayla ilgili kahvehane sahibi S.P. hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan işlem başlatılırken kumar oynayan 4 şahsa 5326 sayılı kanunun 34.maddesi gereğince kişi başı 1 bin 336 lira olmak üzere toplamda 5 bin 344 lira cezai işlem uygulandı.

Jandarma ekiplerince kumar oynayan 4 şüpheli ve kahvehane sahibinin ifadesine başvuruldu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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