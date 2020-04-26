Kahvehanede kumar oynayan 25 kişiye 'sosyal mesafe' cezası
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Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, 3. Sayfa, Haber

Kahvehanede kumar oynayan 25 kişiye 'sosyal mesafe' cezası

Kütahya'da kahvehanede kumar oynayan 25 kişiye, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamındaki "sosyal mesafe" kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası kesildi.

26.04.2020 15:39 | Son Güncelleme: 26.04.2020 15:39
Kahvehanede kumar oynayan 25 kişiye 'sosyal mesafe' cezası

Kütahya'da kahvehanede kumar oynayan 25 kişiye, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamındaki "sosyal mesafe" kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerine, Ali Paşa Mahallesi'nde kapalı olması gereken iş yerinde kumar oynandığı ihbarı yapıldı.

İhbar üzerine kahvehaneye operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynayan 25 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için 3 bin 150'şer lira ceza uyguladı. İş yeri sahibi hakkında ise yer temin etmekten adli işlem başlatıldı.

Ayrıca iş yerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Polis ekipleri, ele geçirilen kumar malzemeleriyle "Evde kal" yazdı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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