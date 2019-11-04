Kahvehanede kumar oynatıldığı ve kaçak sigara satışı yapıldığı iddiası
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir kahvehanede kumar oynattığı ve kaçak sigara sattığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir kahvehanede kumar oynattığı ve kaçak sigara sattığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karayaka beldesinde bir kahvehanede yaptıkları kontrollerde 2 adet tombala makinesi, 21 paket kaçak sigara tespit etti.
Şahsa, 13 bin 10 lira idari para cezası kesildi.