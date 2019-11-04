Kahvehanede kumar oynatıldığı ve kaçak sigara satışı yapıldığı iddiası

04.11.2019 16:42

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir kahvehanede kumar oynattığı ve kaçak sigara sattığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karayaka beldesinde bir kahvehanede yaptıkları kontrollerde 2 adet tombala makinesi, 21 paket kaçak sigara tespit etti.

Şahsa, 13 bin 10 lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA