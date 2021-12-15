Kahvehanede kumar oynarken yakalanan 19 kişiye, 25 bin 384 lira ceza - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahvehanede kumar oynarken yakalanan 19 kişiye, 25 bin 384 lira ceza

Kahvehanede kumar oynarken yakalanan 19 kişiye, 25 bin 384 lira ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın kaş ilçesinde bir kahvehanede kumar oynadığı belirlenen 19 kişiye, 25 bin 384 lira idari para cezası uygulandı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın kaş ilçesinde bir kahvehanede kumar oynadığı belirlenen 19 kişiye, 25 bin 384 lira idari para cezası uygulandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kom Şube Müdürlüğü, Kalkan Jandarma Karakol Komutanlığı ve 15.JASAT Timi, Kalkan Mahallesi'ndeki bir kahvehanede kumar oynatıldığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kahvehaneye baskın yaptı. Kumar oynayan 19 kişiye 25 bin 384 lira ceza kesildi. İş yeri sahibi Z.P ile ilgili de adli süreç başlatıldı. - ANTALYA

Tırın çarptığı otomobil hurdaya döndü! Sürücü feci şekilde can verdi

Tırın çarptığı otomobil hurdaya döndü! Sürücü feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title