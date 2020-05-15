Kahvehanede kumar oynarken yakalanan 14 kişiye 44 bin 100 TL ceza MARDİN'in Artuklu ilçesinde, kahvehanede kumar oynarken yakalanan 14 kişiye 44 bin 100 TL para cezası kesildi.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde, kahvehanede kumar oynarken yakalanan 14 kişiye 44 bin 100 TL para cezası kesildi. Kahvehane 30 gün süreyle mühürlendi.

Polis, Artuklu ilçesinde koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapalı olması gereken kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Kahvehaneye baskın yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, 14 kişiyi kumar oynarken yakaladı.İş yeri sahibi 2 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, kumar oynayan 14 kişiye sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 44 bin 100 TL para cezası uygulandı. Zar atmak için kullanılan 1 yuvarlak tabla, 4 zar ve 2 bin 850 TL ele geçirilen kahvehane, 30 gün süreyle mühürlendi.

Kaynak: DHA