Kahvehanede kumar makinesi ele geçirildi AYDIN'ın Efeler İlçesinde bir ihbarı değerlendiren ekiplerin 2 kahvaheneye yaptığı operasyonda, 2 adet kumar makinesi ele geçirildi.

AYDIN'ın Efeler İlçesinde bir ihbarı değerlendiren ekiplerin 2 kahvaheneye yaptığı operasyonda, 2 adet kumar makinesi ele geçirildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Osman Yozgatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki kahvehanelerde kumar oynatıldığı ihbarı alan polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu kumar oynatıldığı tespit edilen 2 kahvehaneye operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 2 adet kumar makinesi, makinelerin içerisinde 13 adet sigara ve toplam 354 lira ele geçirildi. İki işletme sahibinin ifadelerine başvurulurken, kumar makineleri ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA