Kahvehanede fenalaşan kişi kaldırıldığı hastanede öldü

02.01.2020 18:30 | Son Güncelleme: 02.01.2020 18:30

Çal ilçesinde kahvehanede fenalaşan 72 yaşındaki kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, İsmailler Mahallesi'nde Yakup Taşdemir (72), kahvehanede aniden fenalaşarak yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Çal Devlet Hastanesine kaldırılan Taşdemir, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Taşdemir'in, kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Kaynak: AA