Kahvehaneci, müşterisini öldürdü
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Kahvehaneci, müşterisini öldürdü

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde kahvehane işleten Cemal K. (64), belirlenemeyen nedenle çıkan kavga sonucu müşterisi Yüksel Şan'ı (47) av tüfeği vurup öldürdü.

Kahvehaneci, müşterisini öldürdü
26.07.2020 23:14 | Son Güncelleme: 26.07.2020 23:17

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde kahvehane işleten Cemal K. (64), belirlenemeyen nedenle çıkan kavga sonucu müşterisi Yüksel Şan'ı (47) av tüfeği vurup öldürdü. Jandarma kaçan Cemal K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Sadıkhacı Mahallesi'nde meydana geldi. Cemal K. ile müşteri Yüksel Şan arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Cemal K., av tüfeğiyle Yüksel Şan'ın üzerine ateş açtı. Boynundan yaralanan Şan, kanlar içinde yere yığıldı. Cemal K. de hızla olay yerinden uzaklaştı.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Şan, hayatını kaybetti. Şan'ın cansız bedeni otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kaçan Cemal K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. 


Kaynak: DHA

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