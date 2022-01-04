Kahvehane sahibinin öldürülmesinde 2 kişiye 15'er yıl hapis

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Samsun'da silahlı çatışmada 2 çocuk babası kahvehane sahibinin öldürülmesi olayıyla ilgili yargılanan 2 kişi 15'er yıl hapis cezasına çarptırılırken, 7 kişi ise beraat etti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Gebi Caddesi ile Bahadır Sokak üzerinde 12 Ağustos 2020 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı çatışma sırasında mermilerin havada uçuştuğu olay sırasında Nadir Onat (41) vurularak ağır yaralandı. Silahlı saldırganlar kaçtı. Ağır yaralanan Nadir Onat, 112 acil ekiplerince ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kahvehane işlettiği öğrenilen 2 çocuk babası Nadir Onat, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Karşı taraftan olduğu öğrenilen 20 yaşındaki G.Ç. adlı genç de 112'yi arayarak Kadıköy Mahallesi Kadıköy Parkı yakınında olduğunu ve silahla vurulduğunu söyleyerek ambulans istedi. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Her iki bacağından vurulduğu öğrenilen G.Ç., ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. G.Ç.'nin olay yerinden kaçarak Kadıköy Parkı'na gittiği, buradan 112'yi aradığı öğrenildi. Hastanede tedavisi tamamlanan G.C. gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili 9 kişiyi gözaltına aldı. H.B., G.Ç. ve E.C.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 kişi ise mahkemece serbest bırakıldı.

3'ü tutuklu 9 kişi hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında tutuklu sanıklardan H.B. ve G.Ç., 15'er yıl hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Diğer tutuklu sanık E.C.B.'nin ise beraatine ve tahliyesine karar erildi. Tutuksuz sanıklar T.G., U.U., T.D., A.E. ve A.Ö. ise mahkemece beraatlerine karar verildi. - SAMSUN

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