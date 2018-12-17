Kahvehane Önündeki Tartışmada Baba-oğulu Vurdu (2)

Kahvehane Önündeki Tartışmada Baba-oğulu Vurdu (2)

BABA HAYATINI KAYBETTİSakarya'nın Hendek ilçesinde kahvehane önünde tartıştıkları kişinin tabanca ile ateş açması sonucu yaralanan Kadir Sakçı kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kahvehane Önündeki Tartışmada Baba-oğulu Vurdu (2)

BABA HAYATINI KAYBETTİ

Sakarya'nın Hendek ilçesinde kahvehane önünde tartıştıkları kişinin tabanca ile ateş açması sonucu yaralanan Kadir Sakçı kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Aynı saldırıda yaralanan oğlu Burhan Sakçı'nın ise tedavisi devam ediyor.

Haber:  Aziz GÜVENER/ HENDEK(Sakarya),

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