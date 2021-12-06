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Kahvehane önünde silahlı saldırı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Kahvehane önünde silahlı saldırıya uğradı 25 yaşındaki genç ağır yaralandı, polis kayıplara karışan şahısların peşine düştü Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kahvehane önünde iki kişinin silahlı saldırısına uğrayan 25 yaşındaki genç ağır yaralandı.

SAKARYA (İHA) - - Kahvehane önünde silahlı saldırıya uğradı

25 yaşındaki genç ağır yaralandı, polis kayıplara karışan şahısların peşine düştü

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kahvehane önünde iki kişinin silahlı saldırısına uğrayan 25 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Olay, Adapazarı ilçesi Tekeler Mahallesi Çevreyolu Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehane önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahvehane önünde duran İ.Ş. otomobille bölgeye gelen iki şahsın silahlı saldırısına uğradı. Bacağına isabet eden kurşunlar neticesinde kanlar içerisinde yere yığışan İ.Ş.'yi fark gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı daha sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay sonrası otomobil ile kaçarak kayıplara karışan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kahvehane önünde silahlı saldırı

Kahvehane önünde silahlı saldırı

Kahvehane önünde silahlı saldırı

Kahvehane önünde silahlı saldırı

Kahvehane önünde silahlı saldırı

Kahvehane önünde silahlı saldırı

Kahvehane önünde silahlı saldırı

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