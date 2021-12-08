'Kahvehane önünde okey oynatıyor' diye iş yeri mühürlendi, sinir krizi geçirdi

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da, zabıtanın kahvehane önünde okey oynattığı için iş yerini mühürlediği Arif Güney (51), sinir krizi geçirdi. İş yerinin bulunduğu 4 katlı binanın çatısına çıkıp intihara teşebbüs eden Güney'i bölge esnafı ikna etti.

Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi Yiğitler Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın zemininde kahvehane işleten Arif Güney'in iş yeri, 1 ay önce zabıta tarafından mühürlendi. Bugün öğle saatlerinde iş yerinin bulunduğu binanın çatısına çıkıp intihar edeceğini söyleyen Güney'i, çevredeki esnaf ikna ederek çatıdan indirdi.

Ekipler, yaşadıklarını gözyaşıyla anlatıp fenalık geçiren Güney'i, kendisine zarar vermemesi için kelepçeleyip ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürdü.