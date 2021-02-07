Kahvehane önünde içki içen 10 kişiye 31 bin 500 lire ceza uygulandı
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Kahvehane önünde içki içen 10 kişiye 31 bin 500 lire ceza uygulandı

07.02.2021 22:53 | Son Güncelleme: 07.02.2021 22:57
Kahvehane önünde içki içen 10 kişiye 31 bin 500 lire ceza uygulandı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, iddiaya göre bir mahallenin meydanında bulunan kahvehanenin bahçesinde içki içen 10 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması ihlalinden toplam 31 bin 500 lire para cezası uygulandı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, iddiaya göre bir mahallenin meydanında bulunan kahvehanenin bahçesinde içki içen 10 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması ihlalinden toplam 31 bin 500 lire para cezası uygulandı.

Subaşı Mahallesi Bahadır Sokak'taki bir kahvehane önünde vatandaşların içki içtiği ihbarı üzerine harekete geçen Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri adrese gitti. Ekipler, yaptıkları incelemede içki içtiği tespit edilen 10 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması ihlalinden işlem uygulandı. Kahvehanenin önünde alkol kullandıkları iddia edilen 10 kişiye toplamda 31 bin 500 lira idari para cezası kesildi.

 


Kahvehane önünde içki içen 10 kişiye 31 bin 500 lire ceza uygulandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ

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