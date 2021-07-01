Kahvehane esnafı, taş ve kağıt oyunları yasağının kaldırılmasından memnun
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Kahvehane esnafı, taş ve kağıt oyunları yasağının kaldırılmasından memnun

Kahvehane esnafı, taş ve kağıt oyunları yasağının kaldırılmasından memnun
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan taş ve kağıt oyunları yasağının bugün itibarıyla kaldırılmasıyla kahvehane ve kıraathanelerde hareketlilik başladı.

Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan taş ve kağıt oyunları yasağının bugün itibarıyla kaldırılmasıyla kahvehane ve kıraathanelerde hareketlilik başladı.

İçişleri Bakanlığının 27 Haziran'da yayımladığı genelgeyle kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabının başlamasına en çok sevinenlerden biri de kahvehane esnafı oldu.

Normalleşmeyle birlikte 1 Haziran 2021'de kapılarını yeniden açan kahvehanelerde 17 Mart 2020'den bu yana uygulanan taş ve kağıt oyunlarına ilişkin yasak da bugün 05.00 itibarıyla kaldırıldı.

Yaklaşık 17 aydır taş ve kağıt oyunlarının yasak olduğu kahvehane ve kıraathanelerde dün geceden itibaren hazırlıklarını sürdüren esnaf, oyun taşlarını dezenfekte ederek yeni desteler açtı.

Sabah saatlerinde dükkanlarını açarak müşterilerini ağırlamaya başlayan esnaf, işlerin eski hareketliliğine kavuşmasını umut ediyor.

"1 Temmuz kahveci esnafının bayramı"

Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler, Büfeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Kahveciler Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı, AA muhabirine, Türkiye'de yaklaşık 100 bin İzmir'de ise yaklaşık 7 bin kahvehane bulunduğu söyledi.

Salgından en fazla etkilenen sektörler arasında geldiklerini belirten Kırdı, bu süreçte hem kira hem de diğer ödemelerini yapmakta zorlandıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından üyelerin hemen odayı aradığını dile getiren Kırdı, "1 Temmuz kahveci esnafının bayramı. Hepsi çok memnun. İşimize geri döndük." diye konuştu.

Yapılan desteklerin esnaf toparlanana kadar devam etmesi gerektiğini söyleyen Kırdı, "En azından borçlarımızın faizi silinsin veya borçlarımız ötelensin. Kahvehaneciler olarak istisnai bir destek istiyoruz." dedi.

İzmir'de kahvecilik yapan Felemez Demir de açılmayla birlikte sabah saatlerinden itibaren hareketliliğin başladığını aktardı.

Sabah saatlerinde oyun oymaya gelen Mehmet Atilla ise kahvehaneleri mesire yeri olarak nitelediğini belirterek, "Burada dostluklar, arkadaşlıklar pekişiyor. Psikolojik olarak rahatlıyoruz. Çok mutlu olduk. Epeydir göremediğimiz arkadaşlarımızı göreceğiz. Oyun masasını özlemişiz. Oyun bahane, muhabbet önemli olan." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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