Kahvede Oyun Oynarken, Dışarı Çıkardığı Ağabeyini Öldürdü (2)
ADLİYEYE SEVK EDİLDİAntalya'nın Alanya ilçesinde, kahvede oyun oynarken, dışarı çıkardığı ağabeyi Zeydin Y.'yi kurusıkıyla ateş açıp, öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Yılmaz Y., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Antalya'nın Alanya ilçesinde, kahvede oyun oynarken, dışarı çıkardığı ağabeyi Zeydin Y.'yi kurusıkıyla ateş açıp, öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Yılmaz Y., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA