Kahvede oyun oynadığı arkadaşını bıçakladı

Kahvede oyun oynadığı arkadaşını bıçakladı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

05.11.2019 08:48
Kahvede oyun oynadığı arkadaşını bıçakladı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, İstasyonaltı Mahallesi'nde kahvehanede oyun oynayan Şahin Günay (18) ile ismi öğrenilemeyen arkadaşı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.


Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli Günay'ı bıçaklayıp kaçtı.

Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldan Günay'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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