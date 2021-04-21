KIRAATHANEDE KUMAR OYNAYAN 15 KİŞİYE 57 BİN LİRA CEZA

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polis ekipleri, kısıtlama saatlerinde kıraathanede kumar oynarken yakaladığı 15 kişiye 57 bin lira ceza uyguladı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polis ekipleri, kısıtlama saatlerinde kıraathanede kumar oynarken yakaladığı 15 kişiye 57 bin lira ceza uyguladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken Şehy Sinan Mahallesi'ndeki bir kıraathanenin açık olduğunu saptadı. İş yeri sahiplerinin müşterileri içeriye aldıktan sonra kepenkleri kapattığı ve çevresini de kameralarla takip ettiğini belirleyen polis, kısıtlamanın bulunduğu gece kıraathaneye operasyon düzenledi.

Operasyonda masalarda kumar oynarken yakalanan 15 kişiye oplam 57 bin lira idaresi para cezası uygulandı, iş yeri hakkında tutanak tutuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı