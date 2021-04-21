KIRAATHANEDE KUMAR OYNAYAN 15 KİŞİYE 57 BİN LİRA CEZA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KIRAATHANEDE KUMAR OYNAYAN 15 KİŞİYE 57 BİN LİRA CEZA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polis ekipleri, kısıtlama saatlerinde kıraathanede kumar oynarken yakaladığı 15 kişiye 57 bin lira ceza uyguladı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polis ekipleri, kısıtlama saatlerinde kıraathanede kumar oynarken yakaladığı 15 kişiye 57 bin lira ceza uyguladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken Şehy Sinan Mahallesi'ndeki bir kıraathanenin açık olduğunu saptadı. İş yeri sahiplerinin müşterileri içeriye aldıktan sonra kepenkleri kapattığı ve çevresini de kameralarla takip ettiğini belirleyen polis, kısıtlamanın bulunduğu gece kıraathaneye operasyon düzenledi.

Operasyonda masalarda kumar oynarken yakalanan 15 kişiye oplam 57 bin lira idaresi para cezası uygulandı, iş yeri hakkında tutanak tutuldu.

KIRAATHANEDE KUMAR OYNAYAN 15 KİŞİYE 57 BİN LİRA CEZA
KIRAATHANEDE KUMAR OYNAYAN 15 KİŞİYE 57 BİN LİRA CEZA
KIRAATHANEDE KUMAR OYNAYAN 15 KİŞİYE 57 BİN LİRA CEZA
KIRAATHANEDE KUMAR OYNAYAN 15 KİŞİYE 57 BİN LİRA CEZA
KIRAATHANEDE KUMAR OYNAYAN 15 KİŞİYE 57 BİN LİRA CEZA
KIRAATHANEDE KUMAR OYNAYAN 15 KİŞİYE 57 BİN LİRA CEZA
KIRAATHANEDE KUMAR OYNAYAN 15 KİŞİYE 57 BİN LİRA CEZA
KIRAATHANEDE KUMAR OYNAYAN 15 KİŞİYE 57 BİN LİRA CEZA
KIRAATHANEDE KUMAR OYNAYAN 15 KİŞİYE 57 BİN LİRA CEZA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Polisi bile şoke etti! Camları filmli metruk binayı pavyona çevirmişler
Polisi bile şoke etti! Camları filmli metruk binayı pavyona çevirmişler
Kızı, ikinci eşinin tacizine uğrayan anne: Çocuklara uzanan eller kırılsın
Kızı, ikinci eşinin tacizine uğrayan anne: Çocuklara uzanan eller kırılsın
Karnına bıçak saplayarak bebeğini ve kendini öldürmek istedi
Karnına bıçak saplayarak bebeğini ve kendini öldürmek istedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Nikos Dendias Fahrettin Altun Yıldırım Akbulut Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Burcu Biricik Caner Cindoruk Mustafa Üstündağ
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Hakan Kutlu Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: KIRAATHANEDE KUMAR OYNAYAN 15 KİŞİYE 57 BİN LİRA CEZA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 19:47:33. #1.16#

title