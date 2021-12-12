Kahvede iki grup çatıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Haberler
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Kahvede iki grup çatıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kahvede iki grup çatıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da kahvede iki grup arasında çıkan çatışmada 3 ay önce cezaevinden çıkan Hakan Fere (42) olay yerinde hayatını kaybetti, Mustafakemalpaşa Roman Dernekleri Başkanı Rahmi Tura'nın oğlu Tümer Tura (19) ise ağır yaralandı.

BURSA (DHA) - BURSA'da kahvede iki grup arasında çıkan çatışmada 3 ay önce cezaevinden çıkan Hakan Fere (42) olay yerinde hayatını kaybetti, Mustafakemalpaşa Roman Dernekleri Başkanı Rahmi Tura'nın oğlu Tümer Tura (19) ise ağır yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Yenidere Mahallesi Beşevler Meydanı'nda bir kahvede oturan iki grup arasında tartışma çıktı, taraflar birbirine silah çekti. Çıkan çatışmada cinayet suçlamasıyla cezaevinde kaldıktan sonra 3 ay önce tahliye edilen Hakan Fere hayatını kaybetti, Tümer Tura ise başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tura, Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Mustafakemalpaşa Roman Dernekleri Başkanı Rahmi Tura'nın oğlu olduğu belirtilen Tümer Tura'nın yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü açıklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Bir şüpheli ise aranıyor.


- Bursa
Kahvede iki grup çatıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

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