Kahvede başlayan tartışma cinayetle bitti
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Kahvede başlayan tartışma cinayetle bitti

Kahvede başlayan tartışma cinayetle bitti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin'in Erdemli ilçesinde köy kahvesinde başlayan tartışma cinayetle bitti.

Mersin'in Erdemli ilçesinde köy kahvesinde başlayan tartışma cinayetle bitti.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Çamlı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre H.E. ile Harun Toker (41) köy kahvesinde tartışmaya başladı. Mahalle sakinleri tartışan 2 kişiyi ayırdı. Ancak bir süre sonra H.E.'in oğlu Ü.E., Harun Toker'in evine gitti. Ü.E. yanında getirdiği bıçakla karşısına çıkan Toker'i bıçaklayıp uzaklaştı. Olay yerine çağrılan ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Harun Toker hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

Kahvede başlayan tartışma cinayetle bitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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