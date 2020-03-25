Kahvecilere 'Korona virüs' uyarısı Eskişehir Kahveciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Özdemir, Korona virüs tehdidine karşı el birliği ile başarı sağlayacaklarını söyledi.

Eskişehir Kahveciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Özdemir, Korona virüs tehdidine karşı el birliği ile başarı sağlayacaklarını söyledi.

Korona virüsüne karşı sabırlı ve tedbirli olunması gerektiğine dikkat çeken İrfan Özdemir, konuyla ilgili kahvehane esnafını uyardı. Sıkıntılı süreci el birliği ile dikkatli bir şekilde atlatılacağını belirten Özdemir, "İçinde bulunduğumuz bu sıkıntı süreci atlatabilmemiz için el birliği ile en yaşlımızdan en gencimize kadar hep beraber bu mücadelenin içerisinde olacağız. Ailelerimizde bulunan 65 yaş ve üstü akrabalarımızın evlerinden çıkmamalarını sağlamalıyız. Büyüklerimiz bizim için önemli. Onlara her zamandan daha çok şimdi ihtiyacımız var. Her türlü maddi ve manevi destekle yanınızda olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Biz mücadelemizi dikkatli şekilde yaparken, bu virüsten de en az hasarla kurtulacağımıza inanıyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA