Kahveciler pandemi sürecinde sorunlarını anlattı
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Kahveciler pandemi sürecinde sorunlarını anlattı

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Kahveciler pandemi sürecinde sorunlarını anlattı

Türkiye Kahveciler Federasyonu (TKF) Genel Başkan Murat Ağaoğlu," Çay ocaklarının, paket servislerinin açılmasını istiyoruz.

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Türkiye Kahveciler Federasyonu (TKF) Genel Başkan Murat Ağaoğlu," Çay ocaklarının, paket servislerinin açılmasını istiyoruz. Sadece kahveci esnafına ramazan ayında özel bir ödenek ayrılmasını istiyoruz" dedi.

TKF Başkanlığı tarafından pandemi nedeniyle mağdur olan kahvehane işletmecilerinin sorunlarına çözüm yolları dile getirildi. Başkan Murat Ağaoğlu Covid-19 sebebiyle ekonomik sıkıntı yaşayan kahvehane işletmecilerinin sıkıntılarını çözüme kavuşturmak için 8 maddelik dosya oluşturduklarını söyledi.

Esnafın sorunları pandemi süreci üzerinden değerlendiren Ağaoğlu, "Kredi sicil bozukluğuyla ilgili bazı esnafımız kredi kullanamamakta bunların yeniden gündeme gelmesi. SSK, vergiler taksitlendirildi ama iş yerleri kapalı olan esnaflarımız bunların hiçbirini ödeyemedi bunun taksitlendirilmesini talep ediyoruz. Pandemide verilen kira yardımı, hibe yardımı alamayan esnaf kardeşlerimiz oldu. Biz bunların kontrada bakılmadan ödenmesini istiyoruz. Kahveci esnafının en mağdur olduğu dönemde, diğer esnaflarla aynı parayı almasının haksızlık olduğunu düşünüyorum. Bunun düzeltilmesi talep ettik kendilerine. Hibe desteğinin, kira desteğinin devam edilmesini istiyoruz. Televizyon yayınlarına abonelik için ödenen ücretlerin, izlenme olmadığı için iade edilmesini istiyoruz. Çay ocaklarının, paket servislerinin açılmasını istiyoruz. Sadece kahveci esnafına ramazan ayında özel bir ödenek ayrılmasını istiyoruz. Pandemide verilen kredilerin hepsi tükendi, sadece kahveci esnafına özel 1 yıl ödemesiz bir kredi talebimiz var" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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