Kahveciler Odası'ndan sitemli bayram mesajı
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Kahveciler Odası'ndan sitemli bayram mesajı

Uşak Kahveciler Odası, bayram mesajı yayınladı.

Kahveciler Odası'ndan sitemli bayram mesajı
29.07.2020 13:47 | Son Güncelleme: 29.07.2020 13:51

Uşak Kahveciler Odası, bayram mesajı yayınladı. Yayınlanan mesajda kıraathanelerin uzun süre kapalı olmasının ardından oyunların yasak olmasına sitem edildi.

Kahveciler Odası Başkanı Erkan Börekçi, oyunların yasak olduğu kıraathanelerde, esnafların günde 50 TL'lik cirolarla kepenk kapattığını belirtti. Farklı yerlerde sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uyulmadığına dikkat çeken Börekçi, gerekli önlemlere uyularak esnaflarında oyunları oynatmaya başlamak istediklerini belirtti. Börekçi yayınladığı mesajda, "Kıraathanelerimizde okey ve benzeri oyunlar olmadığı nedeniyle, günlük 50 TL cirolarla dükkan kapatıyoruz. Beş ay gibi uzun bir süredir kıraathanelerimiz kapalı olduğu için ev ve is yerlerimizin kiraları faturaları ödenmesi mümkün olmayan rakamlara ulaştı. Buradan bütün yetkililere seslenmek istiyorum. Minibüslerde ayakta yolculukların yapıldığı, berberlerde sakal tıraşlarının olduğu, düğünlerde halayların çekildiği, kafe ve alkollü restoranlarda canlı müzik eşliğinde kol kola oturulduğu, pazarlarda sosyal mesafenin olmadığı görünmektedir. Bizde haklı olarak kıraathanemizde hijyen, maske ve mesafe kurallarına harfiyen uyarak okey ve benzeri oyunları oynatmak ve artık para kazanıp kiralarımızı ve borçlarımızı ödeyip, evimize ekmek götürmek istiyoruz. Başta kıraathane esnafı olmak üzere hiç bir esnafın mağdur olmadığı nice bayramlar dileğiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun" ifadelerini kullandı. - UŞAK

Kaynak: İHA

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