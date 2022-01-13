Kahveciler Odası 'Çalışkan' ile güven tazeledi

Çarşamba Kahveciler Odası Olağan Genel Kurulu'nda mevcut Başkan Erdal Çalışkan, güven tazeledi.

Çarşamba Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Çarşamba Kahveciler Odası Olağan Genel Kurulu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından gündem maddelerinin ayrı ayrı görüşülerek oylandığı genel kurulda seçime geçildi. Mevcut Başkan Erdal Çalışkan'ın tek aday olduğu kongrede, oy kullanan 90 üyenin oyunu alarak güven tazeledi.

Kahveci esnaflarının sorunlarının çözümü için her zaman mücadele verdiklerini belirten Çalışkan, dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde bile kahvecilerin sorunlarının çözülebilmesi için gayret verdiklerini hatırlattı.

Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen kongreye birçok oda başkanı ve protokol üyesi katılım sağladı.

Başkan Erdal Çalışkan'ın listesi şöyle: Ali Uzal, Murat Karatay, Kerim Gül, Kamil Torun, Mitat Güler, Harun Yavuz. - SAMSUN